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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Более 23 тыс. кубометров загрязненного грунта вывезли в отвал после ЧП в Норильске

Объем собранной топливно-водной смеси увеличился до 2,5 тыс. кубометров в течение суток
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели МЧС России вывезли в отвал более 23 тыс. кубометров загрязненного грунта, собранного после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

"Нарастающим итогом в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23 124 кубометров загрязненного грунта", - сказали в пресс-службе.

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В МЧС добавили, что после определения плана на текущие сутки и мониторинга обстановки принято решение о перегруппировке сил и средств для работы с сорбентом с целью зачистки мелких озер, углублений и ручьев. В связи с применяемыми технологиями с участием авиации доставка 250 кубовых емкостей осуществляется за 25-30 минут вместо 2,5 часов, что позволило увеличить объем собранной топливно-водной смеси до 2,5 тысяч кубометров в течение суток.

В настоящее время к работе привлечены 670 человек и 264 единицы техники, которая работает в круглосуточном двухсменном режиме.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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