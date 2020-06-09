Более 23 тыс. кубометров загрязненного грунта вывезли в отвал после ЧП в Норильске

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели МЧС России вывезли в отвал более 23 тыс. кубометров загрязненного грунта, собранного после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

В МЧС добавили, что после определения плана на текущие сутки и мониторинга обстановки принято решение о перегруппировке сил и средств для работы с сорбентом с целью зачистки мелких озер, углублений и ручьев. В связи с применяемыми технологиями с участием авиации доставка 250 кубовых емкостей осуществляется за 25-30 минут вместо 2,5 часов, что позволило увеличить объем собранной топливно-водной смеси до 2,5 тысяч кубометров в течение суток.

В настоящее время к работе привлечены 670 человек и 264 единицы техники, которая работает в круглосуточном двухсменном режиме.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.