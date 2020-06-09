Росприроднадзор зафиксировал превышение нормативов выбросов на заводе "Омский каучук"

ОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор провел внеплановую проверку на заводе "Омский каучук" по факту выбросов в начале мая в атмосферу Омска этилбензола и фенола. Как рассказал во вторник ТАСС и. о. руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Игорь Шереметьев, в ходе проверки на предприятии зафиксированы превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ и нарушения при эксплуатации газоулавливающих установок.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Только в первой декаде мая в городе трижды фиксировались факты загрязнения атмосферы, с начала июня в Омске также зарегистрированы три случая выброса химических веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"По итогам проведения проверки выявлены нарушения требований в области охраны атмосферного воздуха, а именно: зафиксированы превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, допущены нарушения при эксплуатации газоулавливающих установок, предназначенных для улавливания загрязняющих веществ и очистки промышленных выбросов, допущены нарушения при проведении предприятием производственного экологического контроля на источниках выбросов", - сказал Шереметьев.

По его словам, "Омский каучук" также не получил заключение уполномоченного на осуществление федерального экологического надзора федерального органа исполнительной власти на эксплуатацию цеха производства фенола и ацетона, который был выведен из эксплуатации в 2014 году из-за пожара и был восстановлен в 2019 году. ТАСС запросил у предприятия комментарий.

Шереметьев отметил, что решение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении "Омского каучука" было принято после рассмотрения протоколов измерения качества воздуха от 2 мая, переданных Росприроднадзору омским Минприроды. Заводу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении виновных лиц будут возбуждены административные дела.