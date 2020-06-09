Суд отказал в освобождении из СИЗО совладельцу "Зимней вишни"

После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в 2018 году Вишневский скрылся и продолжил заниматься строительным бизнесом в Испании. Его задержали в Польше, в конце марта текущего года экстрадировали в Россию, он был арестован и сейчас содержится в СИЗО в Кемерове. Как следует из опубликованных подробностей дела, постановлением Центрального районного суда Кемерова срок содержания под стражей Вишневскому продлен до 24 августа 2020 года, адвокаты обвиняемого обжаловали решение.

КЕМЕРОВО, 9 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов обвиняемого в даче взятки совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, в которой защитники оспаривали законность продления срока его ареста до конца августа текущего года. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте суда.

"Кемеровским областным судом был разрешен вопрос о законности и обоснованности постановления Центрального районного суда Кемерова в части продления меры пресечения в отношении обвиняемого. По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Центрального районного суда в отношении Вишневского В. Н. без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что следователи предъявили Вишневскому окончательное обвинение по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Ему инкриминируется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом - начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой. В эту же группу входил сын Комковой Эдуард, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах Комкова за 7 млн рублей, полученных от Вишневского, позволила провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Заместитель Комковой Светлана Шенгерей составила акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах, а сама Комкова закрыла глаза на грубейшие нарушения противопожарной безопасности. По версии следствия, все это и привело к трагедии, которая случилась в 2018 году, когда при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Уголовное дело в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей уже рассматривается в суде, как и уголовные дела в отношении еще 10 человек, в том числе бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева и пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина. Уголовное дело в отношении самого Вишневского находится на завершающей стадии расследования.