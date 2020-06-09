Суд отказал в освобождении из СИЗО совладельцу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 9 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов обвиняемого в даче взятки совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, в которой защитники оспаривали законность продления срока его ареста до конца августа текущего года. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте суда.
После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в 2018 году Вишневский скрылся и продолжил заниматься строительным бизнесом в Испании. Его задержали в Польше, в конце марта текущего года экстрадировали в Россию, он был арестован и сейчас содержится в СИЗО в Кемерове. Как следует из опубликованных подробностей дела, постановлением Центрального районного суда Кемерова срок содержания под стражей Вишневскому продлен до 24 августа 2020 года, адвокаты обвиняемого обжаловали решение.
"Кемеровским областным судом был разрешен вопрос о законности и обоснованности постановления Центрального районного суда Кемерова в части продления меры пресечения в отношении обвиняемого. По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Центрального районного суда в отношении Вишневского В. Н. без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что следователи предъявили Вишневскому окончательное обвинение по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Ему инкриминируется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом - начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Комковой. В эту же группу входил сын Комковой Эдуард, а также директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.
Следствие считает, что в 2013-2014 годах Комкова за 7 млн рублей, полученных от Вишневского, позволила провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Заместитель Комковой Светлана Шенгерей составила акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах, а сама Комкова закрыла глаза на грубейшие нарушения противопожарной безопасности. По версии следствия, все это и привело к трагедии, которая случилась в 2018 году, когда при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Уголовное дело в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей уже рассматривается в суде, как и уголовные дела в отношении еще 10 человек, в том числе бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева и пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина. Уголовное дело в отношении самого Вишневского находится на завершающей стадии расследования.