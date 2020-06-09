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В одной из школ Кузбасса нашли тело подростка

По данным следствия, юноша с друзьями вдыхал газ из баллона, после чего ему стало плохо

ТАСС, 9 июня. Тело 17-летнего подростка было обнаружено на территории одной из школ Кемерова. По предварительным данным, юноше стало плохо после вдыхания газа из баллона, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"По предварительным данным, в дневное время подросток с друзьями вдыхал газ из баллона. Ему стало плохо, приятели отвели его на территорию учебного заведения и позвали на помощь медицинского работника. Женщина вызвала скорую помощь, до прибытия врачей оказывала пострадавшему помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что, предварительно, юноша состоял на профилактическом учете. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции за употребление газа. Следователи начали проверку. "В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

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