В Приангарье прокуратура выявила нарушение антикоррупционного закона депутатом Левченко

ИРКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура внесла в Законодательное собрание Иркутской области представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, связанное с тем, что руководитель фракции КПРФ и сын экс-губернатора региона Андрей Левченко в справке о доходах за 2018-2019 годы не указал три банковских счета и финансовые обязательства на 57,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Заксобрания.

"Представление поступило в Заксобрание. В нем указано: прокуратурой Иркутской области обращено внимание на то, что в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018-2019 годы Левченко Андрей Сергеевич не указал срочные обязательства финансового характера, установленные решением суда, в сумме 57 млн рублей и 500 тыс. рублей, а также не указал имеющиеся три банковских счета в кредитных организациях. То есть Левченко в суде были предъявлены претензии на 57 млн и 500 тыс. рублей, суд эти претензии удовлетворил, и он должен выплатить эту сумму, а в справке о доходах он это не указал", - сказал собеседник агентства.

Представление депутаты во вторник рассмотрели на комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями и решили назначить проверку по обозначенным прокуратурой фактам. Она должна быть проведена в течение 60 дней. В пресс-службе прокуратуры Иркутской области ТАСС подтвердили, что в заксобрание внесено представление. Комментарием Андрея Левченко ТАСС не располагает.

По действующему законодательству, за нарушение закона о противодействии коррупции депутат может быть лишен мандата.

Андрей Левченко, возглавляющий в Заксобрании Иркутской области фракцию КПРФ, является сыном экс-губернатора региона Сергея Левченко, в должности генерального директора руководит компанией "Стальконструкция". Летом 2016 года Андрею Левченко было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в крупном размере" и "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев". В связи с этим компания "КапиталИнвестСтрой" в 2017 году в судебном порядке требовала признать депутата банкротом. Согласно исковому заявлению, сумма неисполненных Андреем Левченко обязательств составила 57,5 млн рублей.

Кроме того, по версии СК, депутат Левченко осуществляет оперативное управление компанией "Звезда", которая сорвала программу замены лифтов в многоквартирных домах региона. Директор организации Олег Хамуляк в ноябре 2019 года была арестован по обвинению в хищении 185 млн рублей у регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. О связи Левченко с компанией представитель СК заявлял на судебном заседании по избранию меры пресечения Хамуляку.