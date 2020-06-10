Пострадавшие от наводнений в Красноярском крае получат помощь в размере до 50 тыс. рублей

ТАСС, 10 июня. Пострадавшим от наводнений, которые произошли в центре и на юге Красноярского края, окажут финансовую помощь, домохозяйства с частичной или полной утратой имущества получат компенсацию в размере от 20 до 50 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба правительства Красноярского края.

Сильные дожди прошли в центральных и южных районах края 7 июня. Они вызвали подъем рек, на утро 10 июня в крае остаются подтопленными 59 домов и 97 приусадебных участков в 10 населенных пунктах, на трех территориях (Манский, Партизанский и Ермаковский районы) объявлена чрезвычайная ситуация межмуниципального характера. Всего эвакуированы 164 человека, в том числе 49 детей.

"Каждому человеку, который пострадал от паводка, выплачивается компенсация. Кроме этого, от 20 до 50 тыс. будет выделено пострадавшим домохозяйствам в случае частичной либо полной утраты имущества. Мы поговорили с главой района о том, что люди должны быть об этом проинформированы", - приводит слова губернатора Красноярского края Александра Усса пресс-служба.

На пострадавших территориях подготовлены четыре пункта временного размещения общей вместимостью 230 человек. В пунктах на данный момент находятся пятеро, остальные разместились у родственников и друзей. В ликвидации последствий наводнения задействованы 247 спасателей и 73 единицы техники.