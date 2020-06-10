На Алтае планируют с 11 июня открыть летние кафе и объекты туризма с медлицензией

В Республике Алтай 9 июня было выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. На данный момент в регионе известно всего о 212 случаях коронавируса. В регионе действует режим самоизоляции и масочный режим до особого распоряжения, работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения приостановлена до 22 июня, все приехавшие в республику должны соблюдать 14-дневный карантин. Республика Алтай - горный приграничный регион с население около 218 тыс. человек, основные сферы экономики - сельское хозяйство и туризм, ежегодно республику посещают порядка 2 млн туристов.

ТАСС, 10 июня. Туристические объекты с медицинской лицензией и объекты общественного питания на открытом воздухе планируется с 11 июня открыть в Республике Алтай - ранее они не работали в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом глава региона Олег Хорохордин сообщил в среду во время заседания оперативного штаба.

"С завтрашнего дня предлагается начать работу организациям общественного питания, обслуживающим клиентов на открытых площадках, при жестком соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. До 22 июня у нас закрыты объекты коллективного размещения (туробъекты), предлагается с завтрашнего дня начать первый этап снятия ограничений. По всей России открылись санаторно-курортные организации - у нас их нет, но есть коллективные средства размещения с медицинской лицензией - предлагается открыть их с завтрашнего дня", - сказал Хорохордин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в Республике Алтай восемь туробъектов имеют медицинскую лицензию.

Также Хорохордин предложил с 11 июня снять дополнительные ограничения на въезд в Майминский, Турочакский, Усть-Коксинский районы, где были зарегистрированы массовые вспышки коронавируса. На данный момент ситуация там стабилизировалась, и, по словам главы региона, дополнительные ограничения пока останутся лишь в приграничном Кош-Агачском районе. В то же время все приезжающие в республику на автомобиле, прилетающие на самолете все равно будут получать постановления о 14-дневной изоляции - это необходимо для сохранения стабильной эпидобстановки и недопущения распространения вируса.