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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус обнаружили у верховного ламы Тувы

По сообщениям местных СМИ, главного буддийского иерарха республики ввели в искусственную кому

ТАСС, 10 июня. Коронавирусная инфекция обнаружена у верховного ламы Тувы Джампел Лодоя. Об этом ТАСС сообщили в правительстве республики в среду.

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Ранее коронавирусную инфекцию перенес глава республики Шолбан Кара-оол. Он был госпитализирован, но сейчас вылечился и приступил к своим обязанностям.

Собеседник агентства подтвердил, что Джампел Лодой заразился коронавирусом, отметив, что информация о состоянии главного буддийского иерарха республики появится позже.

По сообщениям местных СМИ, верховный лама, у которого есть ряд заболеваний, введен в искусственную кому.

По данным республиканских властей, на 10 июня в регионе выявлено 2 027 случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц 776 человек, два человека умерли.

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РоссияТываПандемия коронавируса нового типа
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