Треть районов Новосибирской области страдает от засухи

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Почвенная засуха наблюдается в десяти из 30 районов Новосибирской области, в структуре экспорта которой значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Наиболее трудная ситуация с увлажнением почвы сложилась в Карасукском районе, располагающемся в степной зоне, где аграрии не смогли выполнить план по севу яровых культур, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что аграрии четырех районов области, где в мае была зафиксирована аномально жаркая погода, вынуждены приостановить сев яровых культур по вине засухи. Из-за этой задержки у селян остается мало времени на завершение посевной. Лещенко заявил, что есть опасения по поводу невыполнения плана ярового сева в Кулудинской зоне - обширной степи на юге Западной Сибири.

"Фиксируется гидрометеорологической службой такое опасное явление как почвенная засуха. То, что нам помогало в период посевной быстрыми темпами вести яровой сев, сегодня препятствует нормальному росту и развитию растений. Наиболее сложная ситуация по Карасукскому району, Баганскому, Купинскому, Чистоозерному, также имеются проблемы по Чановскому, Барабинскому, по ряду сельскохозяйственных организаций Здвинского и Доволенского районов, по Кочковкому району. Ну и, как ни странно, для центрально-восточной зоны, из общего тренда выпадает Сузунский район, где также сложная ситуация с режимами увлажнения", - сказал Лещенко.

Он отметил, что засуха затронула в первую очередь южные, степные районы области. В степной зоне, по его словам, прогнозируется снижение урожайности зерновых на 30%. "Уже начинается сброс верхнего яруса листьев. <...> Это такие необратимые процессы, которые уже не удастся стабилизировать даже при наступлении благоприятных погодных условий, при выпадении осадков", - пояснил он. Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, дефицит осадков и суховеи будут наблюдаться в степных районах Новосибирской области в течение всего лета.

Лещенко напомнил, что посевная кампания в Новосибирской области в этому году завершилась раньше обычного срока на 10 дней из-за теплой погоды. Как сообщал министр ранее, власти рассматривают вариант введения режима ЧС на территории районов, где наблюдается засуха.

Ученые зафиксировали, что за четыре месяца 2020 года температура в регионах Сибири была в среднем выше на 5-10 градусов, чем за последние 10 лет, аномальная жара сохранилась в регионах Сибирского федерального округа (СФО) и в мае. Теплая погода стала причиной более раннего начала посевной кампании в Новосибирской области, сев начался на 11 дней раньше, чем в прошлом году. По словам министра сельского хозяйства региона, общая посевная площадь в области в 2020 году составила более 2 млн га.

В новость была внесена правка (10:28 мск) - исправления в заголовке и лиде, верно - треть районов, 10 из 30.