ФСБ проводит обыски в администрации закрытого города Сибирский на Алтае

БАРНАУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю проводят обыски в администрации закрытого административного территориального образования Сибирский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"В администрации Сибирского проводятся обыски, оперативники ведут работу. Пока мы не можем сообщить, по какому поводу ведутся обыски", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что никто из сотрудников администрации не задержан.

Как сообщается на сайте города, в ЗАТО Сибирский живут военнослужащие-ракетчики, которые служат в расположенной рядом ракетной части. Статус закрытого город получил в 1995 году. Население города - около 12 тыс. человек.