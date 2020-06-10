Парад Победы пройдет в Новосибирске без зрителей

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня в Новосибирске с участием более 75 единиц техники, в том числе танка Т-34, но без зрителей. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС заместитель командующего 41-й общевойсковой армии по военно-политической работе Владимир Перепелица.

"В параде помимо личного состава будет принимать участие еще механизированная колонна техники, более 75 единиц. Кроме того, [будет] авиационная составляющая. <...> Кроме того, по традиции [будет] Т-34 1944 года, который действовал в определенное время во времена Великой Отечественной войны", - сказал Перепелица.

Он уточнил, что участие в параде примут более 2 тыс. военнослужащих Министерства обороны РФ и других силовых структур. Кроме того, спланировано участие двух парадных коробок юнармейского движения (по 86 человек каждая), разрешение от родителей получено, однако сейчас ведется согласование с Роспотребнадзором.

"На сегодняшний проводятся тренировки в аэропорту Толмачево <...> три раза в неделю - в понедельник, четверг, субботу. Кроме того, запланирована генеральная репетиция на 20 июня. К сожалению, парад будет проходить без зрителей", - уточнил он.

Перепелица добавил, что в целях профилактики распространения коронавируса все парадные расчеты проходят тестирование, на тренировках личному составу выдаются маски и перчатки. Кроме того, обрабатывается аэродром. Он также добавил, что будет продезинфицирована и площадь Ленина, на которой состоится парад.

В конце мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что перенесенный из-за пандемии коронавируса парад Победы в этом году пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади.