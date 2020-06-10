В Государственной экспертизе Хакасии прошли обыски

ТАСС, 10 июня. Обыски прошли в Государственной экспертизе Республики Хакасия, ведомство входит в структуру Министерства строительства и ЖКХ региона, руководитель которого Сергей Новиков был арестован по подозрению в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в республиканском правительстве.

И. о. замглавы республики - министр строительства Новиков был задержан 17 апреля при получении 2 млн рублей. На следующий день ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6. ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу до 16 июня.

"Обыски проводились, возможно, это связано с Новиковым, но это возможно", - сказал собеседник агентства, добавив, что обыски проводились сотрудниками Следственного комитета. Комментарием управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Новиков потребовал не менее 12 млн рублей за покровительство деятельности фирмы при редакции контракта, заключенного на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Он был задержан в момент получении части этой суммы.