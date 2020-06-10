В Новосибирской области в 2020 году планируют повысить сбор урожая в 10 районах

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области, в трети районов которой зафиксирована почвенная засуха, по итогам уборочной кампании 2020 года рассчитывают собрать 2,6 млн. тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей и связано с увеличением посевных площадей. Дефицит осадков не приведет к корректировке планов по сбору урожая, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Ранее министр сообщал, что засуха наблюдается в десяти из 30 районов Новосибирской области, в структуре экспорта которой значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Наиболее трудная ситуация с увлажнением почвы сложилась в Карасукском районе, располагающемся в степной зоне, где аграрии не смогли выполнить план по севу яровых культур. Он отметил, что засуха затронула в первую очередь южные, степные районы области. В степной зоне, по его словам, прогнозируется снижение урожайности на 30%.

"Пока до корректировки прогноза по сбору зерна не дошло, поскольку он у нас достаточно реалистичный. В текущем году мы планируем собрать 2 млн. 600 тыс. тонн, в прошлом году мы произвели - 2 млн. 431 тонн. Ожидаемое увеличение сбора урожая связано, в первую очередь с увеличением, посевных площадей зерновых культур, которые на сегодняшний день мы имеем, более чем на 50 тыс. гектар. Также это связано с увеличением уровня химизации и интенсификации земледелия. Также есть программы по увеличению объемов защиты растений от комплекса неблагоприятных условий, вредителей и болезней", - сказал Лещенко.

Он пояснил, что возможная корректировка прогноза может произойти только в конце июля. Начало уборочной кампании в регионе этом году запланировано на первую декаду августа. Завершится сбор урожая в начале октября. Как сообщал Лещенко ранее, власти рассматривают вариант введения режима ЧС на территории районов Новосибирской, где зафиксирована почвенная засуха - сейчас это треть муниципальных образований. Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, дефицит осадков и суховеи будут наблюдаться в степных районах Новосибирской области в течение всего лета.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.