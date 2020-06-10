Власти планируют увеличить пассажиропоток аэропорта Томска вдвое за пять лет

ТОМСК, 10 июня. /ТАСС/. Власти рассчитывают увеличить пассажиропоток аэропорта Томска к 2025 году с 760 тыс. человек в год до 1,5 млн за счет развития внутренних и международных авиаперевозок и увеличения общего числа рейсов. Об этом сообщил журналистам в среду вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.

"В прошлом году у нас был рекордный пассажиропоток - 760 тыс. человек. Мы рассчитываем, что к 2025 году пассажиропоток увеличится до 1,5 млн человек в год. За счет увеличения количества рейсов, как на Москву, так межрегиональных, так и [международных] - по всем направлениям", - сказал Шатурный, отметив, что из-за пандемии коронавируса власти не отказываются от долгосрочных планов на увеличение пассажиропотока.

Он уточнил, что в 2020 году для нужд аэропорта завершится обустройство бесплатной парковки на 356 мест на средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (330 млн рублей). По словам Шатурного, данная парковка должна решить проблему с дефицитом машиномест, с которым власти и администрация аэропорта столкнулись в 2019 году, когда пассажиропоток вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. Новая парковка рассчитана на рост пассажиропотока до 1,5 млн человек.

Шатурный добавил, что сейчас подрядчик готовится приступить к реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта. Работы стоимостью 700 млн рублей начнутся через неделю и завершатся в 2021 году. Подрядчик должен оснастить ее новым искусственным покрытием, водосточно-дренажной системой и очистными сооружениями, также полосу планируется удлинить на 300 метров. Помимо этого, подрядчик начал работы по строительству новых зданий КПП и пожарно-спасательной части аэропорта.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях.