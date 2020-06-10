"Омский каучук" отрицает причастность к выбросам загрязняющих веществ 9 июня

ОМСК, 10 июня. /ТАСС/. Завод "Омский каучук", на котором во вторник была замечена усиленная работа факельной установки, после чего в атмосфере Омска было выявлено повышенное содержание этилбензола, фенола и сероводорода, не превышал нормативов выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГК "Титан", которой принадлежит завод.

В атмосфере Омска в ночь на среду передвижная лаборатория центра экологического мониторинга зафиксировала превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, фенола и сероводорода. По данным регионального Минприроды, решение о взятии проб было принято после поступления информации от жителей города о дымлении факела, предположительно, находящегося на территории "Омского каучука". Позднее от населения стали поступать жалобы на химический запах.

"Наблюдаемое жителями города непродолжительное усиление работы факельной установки 9 июня 2020 года связано с постепенным плановым выходом завода "Омский каучук" из ежегодного остановочного ремонта. <…> Аккредитованная экологическая лаборатория завода осуществляет постоянный отбор и анализ проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия и на промышленной площадке. При выходе из остановочного ремонта экологический мониторинг был усилен. Превышения нормативов содержания контролируемых веществ 9 и 10 июня не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

В "Титане" подчеркнули, что производственные мощности завода не работали с 8 мая по 9 июня, а пусковые операции велись в соответствии с техническим регламентом. Ранее Росприроднадзор сообщил ТАСС, что на "Омском каучуке" по факту фиксации выбросов загрязняющих веществ в начале мая была проведена внеплановая проверка, в ходе которой зафиксированы превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ и нарушения при эксплуатации газоулавливающих установок. Заводу выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении виновных лиц будут возбуждены административные дела.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Так, с 6 июня превышение ПДК загрязнителей фиксируется в городе ежедневно. К 2024 году Омск обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.