Турбизнес в Алтайском крае планирует поднять цены на 15%

В Алтайском крае в связи с пандемией была приостановлена работа части организаций, в частности, не работали санаторные учреждения в городе-курорте Белокурихе, куда ежегодно приезжают не менее 200 тыс. туристов, не работали остальные турбазы и гостиницы края. С 8 июня санаториям в регионе разрешили работать, остальные туробъекты по графику должны открыться 22 июня.

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Туристический бизнес Алтайского края намерен в 2020 году поднять стоимость своих услуг минимум на 15% в связи с простоем и потерей доходов из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС сообщила руководитель Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.

"Я думаю, у нас однозначно будет повышение цены, скорее всего <...> с июля. Думаю, что это будет минимальная цифра - 15% рост", - пояснила Томашевич.

Она отметила, что туристический сезон в Алтайском крае короткий, два месяца простоя уже было, и оставшиеся летние месяцы и начало осени отрасли нужно отработать так, чтобы обеспечить себя финансово на дальнейшее время. Кроме того, часть объектов размещения туристов не работает зимой. В то же время санатории в городе-курорте Белокурихе работают круглогодично, но они также стояли пустыми два месяца.

По словам главы города Константина Базарова, исходя из обсуждений с представителями санаториев, можно сделать вывод, что стоимость услуг безусловно вырастет. В том числе из-за того, что придется соблюдать меры безопасности - закупать дезинфекционные средства, проводить больше уборок, что влияет на себестоимость. "Мы уже рассматривали в мае, как выправить экономику - очевидно, что придется повышать [стоимость услуг]. <...> Опять же, надо сказать, по месяцам, периодам [ситуация разнится] - в июне наоборот сейчас делаем скидки, мы должны раскрутиться, начать деятельность. Что будет в июле, августе, сентябре - покажет время, спрос. [Повышение рассматриваем] не более 10-15%", - отметил Криворученко.

Турпоток в Белокуриху может упасть на 30%

Падение туристического потока в Белокуриху из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, прогнозируется в 2020 году на 30%, сообщил также Базаров.



"У нас бюджет недополучил около 15 млн рублей. Ожидается, что в связи с ограничениями до 30 млн рублей недополучим - порядка 15% от собственных доходов бюджета города. За два месяца простоя 35 тыс. человек не приехали, а при нынешних ограничениях, при той же динамике, мы получим порядка 60 тыс. не приехавших (в 2020 году). То есть, 30% туристов мы потеряем при лучшем раскладе, будет 30% недозагрузка", - рассказал Базаров.

По его словам, период простоя всех 16 санаториев Белокурихи и нынешние ограничительные нормы оказывают значительное влияние на экономику города. С 8 июня, когда санаториям в крае разрешили открыться, на сегодня открылись восемь учреждений - остальные открываются поэтапно, готовясь обеспечивать все нормы безопасности для гостей.

По словам Криворученко, представители отрасли сохраняют надежды на то, что ситуация стабилизируется в июле и августе. Бизнес рассчитывает на отложенный спрос, который поможет восполнить потери, кроме того, остаются закрытыми международные границы, а жителям страны нужны места для отдыха.

Он отметил, что санаториям необходимо рассчитываться с кредитами, долгами за услуги ЖКХ, нужны средства на зарплату.

В Алтайском крае зарегистрировано в общей сложности 2 524 выявленных случая коронавируса. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли.

Курорт Белокуриха появился в конце XIX века, он известен радоновыми источниками, санатории курорта посещают ежегодно не менее 200 тыс. человек. Алтайский край - регион, активно развивающий туризм. Турпоток в регионе ежегодно увеличивается на 3-5%, в 2019 году регион посетили более 2,3 млн туристов.