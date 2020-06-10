К месту ЧП под Норильском доставят более высокие и устойчивые боновые заграждения

Ранее в экстренных службах сообщали, что ветер и подъем уровня воды в реке Амбарная, где сейчас находится пятно, создают сложности для ликвидации последствий разлива. В частности, из-за ветра была нарушена целостность барьера из боновых заграждений, он был восстановлен.

ТАСС, 10 июня. Морспасслужба готовит доставку более высоких и тяжелых боновых заграждений для ликвидации разлива топлива под Норильском. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе организации.

"Завтра прибудет новое оборудование. Прежде всего - боны с увеличенной высотой стенки. Сейчас используются боны высотой 830 мм, будут доставлены 200 м бонов высотой 1,1 м", - рассказал представитель Морспасслужбы.

Он пояснил, что новые боны будут использованы для страховки, чтобы избежать возможных переливов. "Ветер на реке бывает с сильными порывами, а новые боны выше и тяжелее, устойчивее. Они будут выставлены на определенном участке реки Амбарная", - уточнили в спасательной службе.

По данным пресс-службы, также на место будут доставлены сорбирующие боны суммарной длиной около 400 м - они, как гигантские губки, смогут вобрать в себя нефтепродукты, а потом подлежат утилизации. Также собирают дополнительные емкости и планируют доставку новых рукавов для сбора нефтепродуктов. Сейчас объемы сбора составляют 160 кубометров в час, после сборки емкостей будут запущены нефтесборные системы из резерва.

Специалистами Морспасслужбы, по информации собеседника агентства, за прошедшие сутки собрано около 900 кубометров нефтепродуктов, а всего - более 2,2 тыс. кубометров.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, они также попали в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.