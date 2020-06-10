{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

К месту ЧП под Норильском доставят более высокие и устойчивые боновые заграждения

Они будут использоваться для избежания возможных переливов из-за ветра
Описание
© Денис Кожевников/ТАСС

ТАСС, 10 июня. Морспасслужба готовит доставку более высоких и тяжелых боновых заграждений для ликвидации разлива топлива под Норильском. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе организации.

Ранее в экстренных службах сообщали, что ветер и подъем уровня воды в реке Амбарная, где сейчас находится пятно, создают сложности для ликвидации последствий разлива. В частности, из-за ветра была нарушена целостность барьера из боновых заграждений, он был восстановлен.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

"Завтра прибудет новое оборудование. Прежде всего - боны с увеличенной высотой стенки. Сейчас используются боны высотой 830 мм, будут доставлены 200 м бонов высотой 1,1 м", - рассказал представитель Морспасслужбы.

Он пояснил, что новые боны будут использованы для страховки, чтобы избежать возможных переливов. "Ветер на реке бывает с сильными порывами, а новые боны выше и тяжелее, устойчивее. Они будут выставлены на определенном участке реки Амбарная", - уточнили в спасательной службе.

По данным пресс-службы, также на место будут доставлены сорбирующие боны суммарной длиной около 400 м - они, как гигантские губки, смогут вобрать в себя нефтепродукты, а потом подлежат утилизации. Также собирают дополнительные емкости и планируют доставку новых рукавов для сбора нефтепродуктов. Сейчас объемы сбора составляют 160 кубометров в час, после сборки емкостей будут запущены нефтесборные системы из резерва.

Специалистами Морспасслужбы, по информации собеседника агентства, за прошедшие сутки собрано около 900 кубометров нефтепродуктов, а всего - более 2,2 тыс. кубометров.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, они также попали в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
"Русал" и РЖД обсуждают перевозки сырья на Ачинский комбинат в объезд из-за аварии
7 июня из-за неблагоприятных погодных условий произошло разрушение призмы железнодорожной насыпи и ее сползание на участке Ачинск-2 - Назарово Красноярской железной дороги
Читать полностью