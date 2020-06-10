"Русал" и РЖД обсуждают перевозки сырья на Ачинский комбинат в объезд из-за аварии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Авария на участке пути Ачинск-2 - Назарово Красноярской железной дороги привела к полной остановке поставок сырья на Ачинский глиноземный комбинат (АГК) "Русала" - сейчас остатки сырья близки к критическому минимуму. В связи с этим компания ведет переговоры с РЖД для оперативной организации перевозки сырья на АГК по объездным маршрутам, следует из сообщения "Русала".

"Компания ведет переговоры с РЖД для оперативной организации перевозки сырья на АГК по объездным маршрутам, а после завершения ремонта путей - для обеспечения первоочередного пропуска составов с нефелиновой рудой для восполнения технологических запасов предприятия, в случае, если в ближайшее время движение поездов не будет возобновлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

"Русал" рассчитывает на максимально оперативные действия со стороны РЖД, иначе под угрозой окажется снабжение сырьем Красноярского алюминиевого завода", - указали в компании.

7 июня в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло разрушение призмы железнодорожной насыпи и ее сползание на участке пути Красноярской железной дороги.

Ачинский глиноземный комбинат - крупнейший производитель глинозема в России. Производственная мощность комбината - 1,069 млн тонн глинозема в год.