Суд оставил без изменений приговор экс-мэру Горно-Алтайска по трем преступлениям

ТАСС, 10 июня. Верховный суд Республики Алтай оставил без изменений приговор бывшему мэру Горно-Алтайска, который были признан виновным в мошенничестве. Приговор вступил в законную силу, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.

Как ранее сообщал ТАСС, 7 октября 2019 года бывший мэр Виктор Облогин был приговорен к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество на 107 млн рублей. Следствие и суд установили, что Облогин, используя служебное положение, похитил принадлежащий муниципальному образованию автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей, организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджетов в сумме более 17 млн рублей, а также предоставил ООО "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив ущерб более 107 млн рублей муниципальному образованию.

"Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина. Сегодня Верховный суд Республики Алтай оставил без изменений приговор в отношении Облогина в части признания его виновным, квалификации его действий и назначенного наказания. Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Облогин, будучи мэром в 2011-2013 годах, приобрел автомобиль администрации города по заниженной цене, принудил ряд предпринимателей перечислять в бюджет Горно-Алтайска от 20 до 30% сумм субсидий. При отсутствии положительного заключения о финансовом состоянии ООО "УК Центральная" неоднократно предоставлял им муниципальные гарантии по обязательствам организации, поручаясь имуществом Горно-Алтайска. В связи с невыполнением обязательств перед кредиторами и банкротством общества на город была возложена обязанность выплатить долги компании в 107,8 млн рублей.

Суд согласился с гособвинителем и приговорил бывшего мэра города к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления. Наказание - лишение свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком три года и возложением ряда обязанностей.