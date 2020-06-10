Участниками всероссийской акции #ОставайсяДонором в Горном Алтае стали более 100 человек

ТАСС, 10 июня. Жители Республики Алтай активно принимают участие во всероссийской донорской акции #ОставайсяДонором - уже более 100 человек в городе Горно-Алтайск использовали возможность проявить свой гражданский долг и сдать кровь для тех, кто в ней нуждается, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

Акция #ОставайсяДонором проводится для обеспечения потребностей медицинских организаций в донорской крови и ее компонентах, а также для привлечения внимания к вопросам донорства крови в период пандемии.

"Мероприятие проходит с 8 по 15 июня в рамках празднования Дня России и Всемирного Дня донора крови. На сегодня в акции приняли участие более 100 человек. Донорами уже стали сотрудники Росгвардии, Сбербанка, ГУ МВД по региону, сотрудники отделения Пенсионного фонда и участники акции #МыВместе. За первый квартал 2020 года в регионе было заготовлено всего 514 литров крови", - сообщает пресс-служба.

Глава региона Олег Хорохордин также сдал кровь. Он отметил, что в республике проживают более 5,7 тыс. доноров, которые ежегодно сдают для медучреждений республики до 2 тыс. литров крови.

Акция в соседних регионах

В соседнем Кузбассе также можно сдать кровь - в Кемеровое это можно сделать в мобильном донорском пункте, который в среду после вынужденного перерыва в период пандемии коронавируса возобновил работу. Как рассказал ТАСС главный врач Кемеровского областного центра крови Илгиз Вафин, обычно этот комплекс начинал работу в мае и работал до сентября, но в этом году сроки сдвинули из-за пандемии. Губернатор Сергей Цивилев в среду утром стал донором, подав пример жителям региона.

"Я тоже решил принять участие в акции и помочь спасти чью-то жизнь. Все станции переливания крови в Кузбассе работают в обычном режиме, но из-за эпидемиологической ситуации количество желающих сдать кровь снизилось. Однако потребность в ней не уменьшилась. Сегодня проверил: процедура проходит с соблюдением самых строгих санитарных норм и правил безопасности", - сказал Цивилев.

Присоединился к акции и Алтайский край - по данным Минздрава региона, 11 июня мобильный донорский комплекс будет стоять у Дворца спорта в Барнауле. Акция помогает вновь заинтересовать граждан донорством - ежедневно необходимо, чтобы в центр крови Барнаула приходили 70-100 доноров, чтобы обеспечить потребность в донорской крови и ее компонентах, но в начале апреля, в связи с началом пандемии, количество доноров уменьшилось. Сейчас ситуация стабилизировалась.