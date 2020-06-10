В Новосибирске задержали авиадебошира, обругавшего стюардесс, пассажиров и полицейских

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Полицейские в новосибирском аэропорту Толмачево задержали пьяного мужчину, который нецензурно выражался в адрес бортпроводников, пассажиров и задержавших его полицейских. Составлен административный протокол, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию в аэропорту Толмачево поступило сообщение, что в самолете, вылетающем в Екатеринбург, пассажир ведет себя неадекватно. "Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения при посадке выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в дежурную часть, где он начал оскорблять полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей", - сказала Волк.

Полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство, СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти.