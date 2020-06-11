Главный транзитный проспект в Кемерове капитально отремонтируют в 2020 году по нацпроекту

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. Главную транспортную магистраль на правом берегу Кемерова - проспект Шахтеров, по которому ежедневно движется весь транзитный транспорт в городе, капитально отремонтируют по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. Впервые покрытие на всех четырех километрах проезжей части обновят сразу за один сезон, сообщил ТАСС заместитель главы города Кемерово Александр Прудко.

Ранее ТАСС сообщал, что Кемерово является единственным крупным городом Сибири, через который проходит федеральная трасса. Весь транзитный транспорт движется по центральным улицам, что значительно затрудняет организацию дорожного движения и негативно сказывается на экологии города.

"Проспект Шахтеров - магистраль по которой проходит весь транзитный транспорт через город Кемерово, - это в среднем 12 тыс. машин в сутки. Кроме него, также [движется] общественный, личный транспорт с новых микрорайонов правобережного Рудничного района - это единственный путь в левобережную часть города. До этого проспект ремонтировался частями с 2008 по 2012 год, после этого капитально не ремонтировался. Такие объемы по ремонту, как в этом году, в истории проспекта Шахтеров выполняются впервые", - рассказал Прудко.

Подрядчики уже приступили к подготовительным работам, начата фрезеровка старого асфальта. В полном объеме капитальный ремонт проспекта протяженностью 4,1 км завершится до конца сентября. Дорожники по возможности будут стараться работать в ночное время, чтобы не создавать неудобств автомобилистам и не останавливать интенсивный транспортный поток.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Кемерова, по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на капремонт проспекта выделено 216 млн рублей, половина из которых - средства федерального бюджета. В этом дорожно-ремонтном сезоне это один из самых масштабных и дорогостоящих объектов в городе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных до 50% к 2024 году.