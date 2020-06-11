Систему мониторинга редких видов животных и растений создадут в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Новосибирская компания "Сибгеоклуб", победившая в грантовом конкурсе Русского географического общества (РГО), создаст геоинформационную систему для мониторинга редких видов животных и растений. Система предполагает, что ее сможет пополнить любой житель региона, отправив экспертам фото образцов флоры или фауны с координатами наблюдений, сообщил ТАСС директор "Сибгеоклуба" Евгений Высоцкий.

"Новосибирский природоохранный проект ООО "Сибгеоклуб" стал победителем грантового конкурса Русского географического общества в номинации "Сохранение объектов живой природы". Целью проекта является создание геоинформационной системы для сбора, хранения и анализа наблюдений за видами, занесенными в Красную книгу Новосибирской области", - сообщил Высоцкий.

По его словам, на сегодняшний день существует дефицит специалистов для осуществления масштабного мониторинга редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу. Эту проблему помогло бы решить привлечение к мониторингу людей, которые во время путешествий и обычных прогулок фотографируют растения и животных, отмечая координаты наблюдений. После этого эксперты подтверждают данную информацию и она попадает в общую базу данных.

В течение года специалистами будет разработана особая структура базы данных, которая позволит учитывать наблюдения сотрудников профильных институтов и вузов, материалы экспедиций студентов и школьников, а также данные открытых источников. Эта база будет доступна в сети интернет, а также в качестве мобильного приложения, с возможностью пополнения. Таким образом, будет создан инструмент, позволяющий с помощью специалистов и энтузиастов проводить мониторинг состояния популяций для принятия природоохранных мер.

"В последние годы активные люди объединяются в целые группы наблюдателей во многих регионах страны, и мы уверены, что авторитет Русского географического общества привлечет к наблюдениям еще больше любителей природы, а специалисты помогут им разобраться в тонкостях биологической систематики. Это позволит не только актуализировать сведения о местах обитания редких видов, но и обеспечит общественный контроль их сохранности. Со своей стороны мы предоставим современные геоинформационные технологии для сбора, хранения и анализа полученных данных", - сказал Высоцкий.