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Новосибирские депутаты назначили выборы в региональный парламент на 13 сентября

Предложение поддержали 59 депутатов

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области назначили выборы в региональный парламент на 13 сентября, в единый день голосования, передает корреспондент ТАСС с сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

"Предлагается назначить дату выборов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сказал на сессии спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Предложение поддержали 59 депутатов, не голосовал 1.

В Законодательном собрании Новосибирской области 76 мест.

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