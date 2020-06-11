Новосибирские депутаты назначили выборы в региональный парламент на 13 сентября

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области назначили выборы в региональный парламент на 13 сентября, в единый день голосования, передает корреспондент ТАСС с сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

"Предлагается назначить дату выборов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - сказал на сессии спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Предложение поддержали 59 депутатов, не голосовал 1.

В Законодательном собрании Новосибирской области 76 мест.