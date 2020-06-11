Две сводные женские роты впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске

ТАСС, 11 июня. Впервые две сводные женские роты примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"В парадном строю пройдут военнослужащие-женщины 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а также представительницы других силовых структур - всего более 170 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также в юбилейном параде примут участие три парадных расчета военнослужащих в формах времен Великой Отечественной войны: матросов, летчиков, пехоты. В такой форме пройдут курсанты Новосибирского высшего военного командного училища.

Всего в параде Победы примут участие свыше двух тысяч человек и около 70 единиц военной техники.

Как ранее сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин на территории округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы.