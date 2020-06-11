Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 11 июня. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, которая является вторым регионом в Сибирском федеральном округе по числу выявленных случаев, постепенно стабилизируется, наблюдается постепенное снижение заболеваемости, сообщил в четверг на сессии регионального парламента руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

"Если кратко сказать по тенденции, то мы в принципе на протяжении уже трех недель находимся в состоянии стабилизации и постепенного, если посмотреть по темпу прироста, снижения заболеваемости. Это, естественно, благодаря проводимым всем ограничительным профилактическим мероприятиям", - сказал Щербатов.

Он добавил, что, по данным на 10 июня, в регионе выявлено 3 858 случаев заражения коронавирусной инфекцией, основная доля приходится на Новосибирск. Что касается районов области, по словам Щербатова, наибольшее количество случаев зарегистрировано в Новосибирском, Мошковском и Тогучинском районах. Не выявлено инфицированных только в двух из 30 районов области - Венгеровском и Кыштовском.

Как отметил Щербатов, в Новосибирской области у 2 208 человек коронавирус выявлен по контакту с уже заболевшими. При этом в регионе бессимптомно заболевание протекает у 24% пациентов. Наибольшее число случаев коронавируса подтверждено у лиц старше 60 лет - 1 182.