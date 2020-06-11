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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля

Он действует в регионе с 1 апреля
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

"По результатам докладов Министерства здравоохранения края и Роспотребнадзора оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции было принято решение о продлении действующих ограничительных мер до 12 июля. Указ сейчас готовится, позже будет опубликован", - сообщили в пресс-службе.

Режим самоизоляции в Красноярском крае действует с 1 апреля. В регионе зарегистрировано почти 5,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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