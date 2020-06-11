Массовое заражение коронавирусом выявили в пансионате для пожилых людей в Кемерове

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в пансионате для пожилых людей в Кемерове, где за минувшие сутки заражение подтвердилось у 11 человек, в том числе у десяти пациентов, а ранее коронавирусом заразились еще двое проживающих. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Вспышка в пансионате для инвалидов и престарелых в Кемерове, сегодня выявлены десять пациентов и один сотрудник с коронавирусом. До этого за несколько дней в учреждении было выявлено два случая заражения у проживающих, по контактным лицам были проведены анализы", - сообщили в ведомстве, уточнив, что у большинства инфекционное заболевание протекает бессимптомно.

Ранее ТАСС сообщал, что массовое заражение пациентов было выявлено в двух филиалах частного пансионата для престарелых в Новокузнецке, где 1 июня коронавирус подтвердился у 26 пожилых людей в одном филиале, 9 июня еще 25 случаев заражения пациентов и одного сотрудника выявлено в другом филиале. По данным фактам прокуратурой Кузбасса проводится проверка.

По данным регионального оперативного штаба, на сегодня в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 случай за минувшие сутки, 330 пациентов выздоровели, семеро умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.