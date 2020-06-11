В Усолье-Сибирском ликвидируют последствия выброса из очистных сооружений в Ангару

ТАСС, 11 июня. Выброс органического вещества из канализационно-очистных сооружений в Усолье-Сибирском ликвидируют в Иркутской области. Вещества попали в реку Ангару, но угрозы людям нет, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"В Усолье-Сибирском в районе промливневого коллектора № 1 с территории канализационно-очистных сооружений (КОС) произошел выброс органического вещества, они попали в реку Ангару. Предварительно, это иловые остатки - состав и объем уточняется. <...> Угрозы здоровью населения нет", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и администрации города, выясняется причина выброса. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализ, ведутся работы по ликвидации разлива. На место прибыла тяжелая техника.

Предварительная причина - прорыв дамбы, ограждающей старые иловые карты КОС. Городской водозабор находится выше по течению, сейчас в населенных пунктах ниже по Ангаре принимают превентивные меры по контролю качества питьевой воды и дополнительному обеззараживанию.