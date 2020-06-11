Главврач роддома в Барнауле покинет пост из-за бездействия после случая коронавируса

По данным министерства, 15 мая в роддоме № 1 выявили пациентку с коронавирусом, после чего управление Роспотребнадзора по региону закрыло медучреждение. Чтобы не допустить массового заражения пациенток и медработников, был разработан план по созданию отделения временной обсервации пациенток до получения отрицательных результатов тестов на коронавирус, а также по разделению потоков вновь поступающих женщин. По данным регионального Минздрава, за две недели, отведенные на подготовку отделений, ничего сделано не было.

БАРНАУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Трудовой договор с главным врачом роддома № 1 в Барнауле будет расторгнут из-за бездействия руководства медучреждения после выявления коронавируса у одной из пациенток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края в четверг.

"Принято решение о расторжении трудового договора с главным врачом роддома №1 (Вячеславом Нечаевым - прим. ТАСС), он еще не уволен, договор пока не расторгнут, но решение принято. Сейчас назначен исполняющий обязанности, главный врач ушел на больничный", - сказал собеседник агентства, не уточнив, кто назначен на пост исполняющего обязанности.

Как пояснили в ведомстве, роддом пока не может быть открыт, поскольку за две недели так и не были проведены необходимые мероприятия. Медучреждение не обеспечено средствами индивидуальной защиты даже на один рабочий день, не решен вопрос по созданию обсервационного приемно-диагностического отделения, медперсонал не подготовлен к работе в условиях возможных случаев коронавируса. Сейчас урегулированием всех этих вопросов и подготовкой к будущему открытию роддома занимается и. о. руководителя учреждения.

В министерстве добавили, что главный эпидемиолог края Ирина Переладова подготовила коллективу методические рекомендации.

По данным оперштаба Алтайского края, на 10 июня в регионе было выявлено 2 524 случая коронавируса. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 493 657 случаев заражения, выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.