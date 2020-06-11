Дожди не осложнили спасателям работы по ликвидации разлива топлива под Норильском

ТАСС, 11 июня. Идущие в районе Норильска дожди не осложнили ситуацию на месте ликвидации разлива нефтепродуктов на реке Амбарная и не привели к загрязнению берега, однако на такой случай в резерве у экстренных служб есть специальное оборудование. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Морспасслужбы.

Во вторник синоптики прогнозировали, что в данном районе несколько дней будут идти дожди. Ранее из-за непогоды в Амбарной поднялся уровень воды, и нефтепродукты попали в расположенные рядом с основным руслом протоки.

"Чтобы на берег попало серьезное количество нефтепродуктов - нет такого, даже и при дожде нефтепродукты прибиваются к бонам. У нас есть береговые нефтесборные системы и специальный сорбент, сейчас его более 4,1 тыс. т. С их помощью, если возникнет необходимость, будет проводиться очистка берега. Сейчас это оборудование в резерве", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас выставлены боновые заграждения общей протяженностью 1,3 км, работают пять нефтесборных систем общей мощностью 190 кубометров в час. За сутки на реке Амбарная собрано более 1 тыс. кубометров нефтепродуктов, а всего за время работ - почти 4 тыс. От Морспасслужбы в работе принимают участие 27 специалистов. Для хранения собранных нефтепродуктов установлены дополнительные емкости неподалеку от реки - на озере Безымянное.

Кроме того, добавили в пресс-службе, продолжаются работы на протоках, куда нефтепродкуты попали из-за подъема уровня воды в реке несколько дней назад. "Сегодня планируется в районе проток осуществлять сбор нефтепродуктов четырьмя нефтесборными системами. Входы и выходы в протоках закрыты боновыми ограждениями, попавшие в них нефтепродукты локализованы", - сообщил представитель Морспасслужбы.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде.