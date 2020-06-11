Один из районов в Горном Алтае закрыли на карантин из-за коронавируса

9 июня оперштаб региона сообщил, что в связи с ростом числа лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Кош-Агачском районе в нем вводятся дополнительные ограничительные меры. С 10 июня был запрещен въезд и выезд с территории района, кроме тех, кто имеет регистрацию по месту жительства в границах района.

ТАСС, 11 июня. Власти Республики Алтай приняли решение полностью закрыть выезд из приграничного Кош-Агачского района, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает в четверг оперштаб правительства республики.

"С 11 июня выезд с территории Кош-Агачского района запрещен для всех граждан, независимо от регистрации по месту жительства (месту пребывания) в районе. Соответствующие изменения в распоряжение о комплексе ограничительных мероприятий подписал глава региона Олег Хорохордин. Въезд в Кош-Агачский район разрешен только гражданам с регистрацией по месту жительства", - говорится в сообщении.

По последним данным регионального оперштаба, на 10 июня выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе, у трех жителей Кош-Агачского района, в том числе двух детей, и жительницы другого региона, прибывшей ранее к родственникам. На данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 220 случаев заболевания, в том числе 64 - в Кош-Агачском районе, это наиболее количество выявленных случаев коронавируса среди районов региона.

В регионе действует режим самоизоляции и масочный режим до особого распоряжения, работа турбаз приостановлена до 22 июня 2020 года, все приехавшие в республику должны соблюдать 14-дневный карантин.

Республика Алтай - отдаленный горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. человек проживают в единственном городе региона Горно-Алтайске, около 70% - в сельской местности. Кош-Агачский район имеет границу с Монголией, Казахстаном и Китаем, он приравнен к районам Крайнего Севера, население - около 20 тыс. человек.