Прокуратура проверит все частные пансионаты в Кузбассе из-за вспышки коронавируса

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. Прокуратура Кузбасса организовала проверки в 11 территориях Кемеровской области, где есть частные пансионаты для престарелых и инвалидов, из-за массового заражения пожилых людей в трех частных социальных учреждениях в Кемерове и Новокузнецке. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе областного ведомства.
Ранее ТАСС сообщал, что массовое заражение пациентов было выявлено в двух филиалах частного пансионата для престарелых в Новокузнецке, где 1 июня коронавирус подтвердился у 26 пожилых людей в одном филиале, 9 июня еще 25 случаев заражения пациентов и одного сотрудника выявлено в другом филиале. В четверг вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в пансионате для пожилых людей в Кемерове, где заражение подтвердилось у 13 человек, в том числе у 12 проживающих.
"Прокуратурой области организованы проверки по факту заражения коронавирусом в пансионатах для пожилых людей и инвалидов [в Кемерове и Новокузнецке]. Проверки пройдут в 11 территориях, где есть частные пансионаты для престарелых и инвалидов с круглосуточным пребыванием людей", - пояснили в прокуратуре.
Прокуроры проверят исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. К проведению проверок привлекут специалистов Роспотребнадзора и МЧС.
По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 случай за минувшие сутки, 330 пациентов выздоровели, семеро умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.