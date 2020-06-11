Детские лагеря, санатории и музеи откроются в Кузбассе с 15 июня

"С 15 июня возобновляется работа детских лагерей (после приемки межведомственными комиссиями), работа санаториев для жителей Кузбасса, деятельность музеев, находящихся в ведении Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, оказание образовательных услуг ИП непосредственно или с привлечением педагогических работников. Разрешается проведение официальных спортивных мероприятий на открытых площадках и стадионах без привлечения зрителей", - говорится.

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса подписал распоряжение о снятии новых ограничений, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса в регионе. С 15 июня в Кемеровской области возобновят работу детские лагеря, санатории, областные музеи, а также индивидуальные предприниматели, которые занимаются оказанием образовательных услуг. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале главы региона.

Как следует из опубликованного распоряжения, отряды в лагерях должны состоять не более чем из 15 детей. Весь персонал перед началом работы должен сдать анализы на коронавирус, для детей достаточно справки об отсутствии контакта с носителями коронавирусной инфекции. Любые внешние контакты детей и взрослых в период лагерных смен запрещены, для питания необходимо использовать только одноразовую посуду.

Музеям, которые возобновят свою работу также с 15 июня, необходимо каждые два часа проводить санитарную уборку помещений, посетители и сотрудники должны носить медицинские маски и соблюдать 1,5-метровую дистанцию друг от друга.

Власти Кузбасса с 12 мая начали поэтапную отмену ранее введенных ограничений. Уже работают парки, открытые стадионы, летние веранды кафе и ресторанов, возобновлена плановая госпитализация пациентов в медучреждения. Открыты торгово-развлекательные центры, спортивные залы, гостиницы и туристические базы, в том числе популярный курорт Шерегеш, для жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 случай за минувшие сутки, 330 пациентов выздоровели, семеро умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.