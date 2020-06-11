Пострадавших в ДТП с автобусами и грузовиком в Томске отправили на амбулаторное лечение

ТОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Медики отправили на амбулаторное лечение двух человек, пострадавших при столкновении двух маршрутных автобусов, грузовика и легкового автомобиля в Томске в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

По данным полиции, в четверг днем на окраине Томска грузовик Nissan Diesel под управлением 37-летнего мужчины выехал на встречку и столкнулся с двумя маршрутками и попутным автомобилем Chevrolet Niva. В момент аварии в одном маршрутном автобусе находились шесть пассажиров, во втором - около 15. Как ранее сообщала ТАСС руководитель центра организации и контроля пассажироперевозок в Томске Ольга Свахина, в ДТП пострадали два человека, их доставили в медучреждения.

"Пострадавшая беременная женщина 28 лет после проведенного осмотра от госпитализации отказалась, ее здоровью, здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает. Мужчина 38 лет был госпитализирован в ТОКБ, но позже стало известно, что в госпитализации он не нуждается, диагноз - поверхностные ушибы", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили журналистам в пресс-службе УМВД по региону, госпитализированный мужчина был водителем грузовика. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства аварии.