Омский оперштаб отказался ужесточать ограничительные меры по предложению Роспотребнадзора

ОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области отказался от предложения регионального Роспотребнадзора вернуться из-за ухудшения эпидемиологической обстановки к первому этапу снятия ограничений. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Омской области.

Решение о переходе в Омской области на второй этап смягчения ограничительных мер было принято 5 июня. На тот момент в регионе было 1 595 случаев инфицирования и 21 умерший. 9 июня, когда число инфицированных достигло 1851 случаев и умерло еще два человека, руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига предложил отменить переход на второй этап.