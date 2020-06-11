Омский оперштаб отказался ужесточать ограничительные меры по предложению Роспотребнадзора

ОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области отказался от предложения регионального Роспотребнадзора вернуться из-за ухудшения эпидемиологической обстановки к первому этапу снятия ограничений. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Омской области.
Решение о переходе в Омской области на второй этап смягчения ограничительных мер было принято 5 июня. На тот момент в регионе было 1 595 случаев инфицирования и 21 умерший. 9 июня, когда число инфицированных достигло 1851 случаев и умерло еще два человека, руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига предложил отменить переход на второй этап.
"На предыдущем заседании мы приняли решение о переходе на второй этап. Коэффициент заболеваемости и свободного коечного фонда позволял нам это сделать. Ужесточения мер не будет", - цитирует пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова.
На первом этапе смягчения ограничительных мер в Омской области были открыты торговые объекты с площадью до 400 кв. метров и торговые центры, библиотеки, автошколы, садовые маршруты, населению разрешили гулять и заниматься спортом на улице. Переход на второй этап позволил с 5 июня начать работу торговым объектам с площадью до 800 кв. метров, с 9 июня в регионе смогли начать заниматься спортом члены сборной Омской области и России. С 12 июня рестораны и кафе смогут открыть летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начнут принимать местных жителей, которые смогут отправиться в туристические туры по Омской области. 22 июня начнут работу детские сады.
В Омской области зафиксировано 1 977 случаев заражения коронавирусом, 999 человек излечились, 23 умерли.