Томский вуз предлагает использовать нефтесобирающие губки для очистки рек под Норильском

ТОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый материал на основе обычной бытовой губки из полиуретана, который эффективно очищает воду от нефтепродуктов. Материал отталкивает воду, но эффективно собирает ГСМ и может быть применим, в частности, при ликвидации последствий аварии под Норильском, рассказал ТАСС автор разработки, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников.

В своих исследованиях в структуру простой губки исследователи добавили специальные органические молекулы-сорбенты, которые притягивают на себя нефтепродукты. При этом материал впитывает только нефтепродукты и не собирает воду. Разработка проводилась в партнерстве с учеными из Университета Лилля (Франция).

"Материал может быть востребован в ликвидации разлива дизтоплива под Норильском. Разработка фундаментальная, но эта концепция вполне может быть применена для разработки технологии производства селективных сорбентов для нефти и нефтепродуктов в промышленном масштабе. Конечно, это потребует огромного количества дополнительных исследований. Для компаний, которые заинтересованы в применении материалов данного типа, мы готовы оказать услуги по консультированию", - сказал Постников.

Он уточнил, что материал может применяться несколько раз и способен собирать нефть и нефтепродукты как с поверхности воды, так и из донных отложений.