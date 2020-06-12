В МЧС сообщили, что на месте аварии в Норильске постепенно восстанавливается местная фауна

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Восстановление местной фауны постепенно происходит в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России, основанием сделать такое предположение является возвращение птиц.

"Спасателями МЧС России при авиамониторинге вблизи места чрезвычайной ситуации в Норильске Красноярского края обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, для бытовых нужд личного состава группировки ликвидаторов ЧС в полевом лагере спасателей используется очищенная от нефтепродуктов вода из ближайшей акватории. "Данная вода безопасна для использования", - подчеркнули в министерстве.