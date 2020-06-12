Под Норильском собрали 17,8 тыс. куб. м водонефтяной смеси

НОРИЛЬСК, 12 июня. /ТАСС/. Спасатели собрали более 17,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси на месте разлива нефтепродуктов под Норильском. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе.

"Собрано топливно-водяной смеси 5 270 кубометров (всего 17 800), в том числе: с акватории реки Амбарная 4 559 кубометров (всего 14 428)", - сообщили в штабе.

В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено почти 8,4 тыс. тонн загрязненного грунта, всего - почти 46,1 тыс. тонн. Кроме того, до 52,3 тыс. квадратных метров увеличилась обработанная сорбентом территория.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка более 600 человек и почти 300 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.