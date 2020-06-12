ПДК нефтепродуктов в загрязненных топливом водоемах в Норильске превышает норму в 30 раз

ТАСС, 12 июня. Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в водоемах Норильска внутри боновых заграждений превышает норму в 30 раз. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в оперативных службах.

11 июня сообщалось о 24-кратном превышении ПДК. "По результатам анализа проб воды зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов перед боновыми заграждениями в 30 раз, за боновыми заграждениями - в 12 раз, этот показатель не изменился", - сказал собеседник агентства.

Всего за время работ было взято 225 проб воды, 16 проб донных отложений и 35 проб грунта. Неделю назад ПДК нефтепродуктов в водоемах была превышена в 200 раз.

Для предотвращения дальнейшего распространения топлива по водоемам специалисты установили семь дополнительных боновых заграждений. "На данный момент установлено 37 линий боновых заграждений на реке Амбарной и две - на реке Пясине. Их протяженность превышает 3,9 км", - сообщили в оперативных службах.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.