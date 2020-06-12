Коронавирус выявили у 19 пенсионеров, проживающих в пансионате для пожилых в Кузбассе

ТАСС, 12 июня. Коронавирусная инфекция подтверждена у 19 пенсионеров и одного сотрудника в пансионате для престарелых и инвалидов в Кемерове. Всего с начала июня коронавирус был выявлен у 31 проживающего и двух работников учреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в пятницу.

"Из 44 случаев в городе Кемерове 20 - это вспышка в пансионате для инвалидов и престарелых, 19 проживающих пенсионеров и один сотрудник (тот же пансионат, где 11 июня было зарегистрировано 11 случаев, плюс ранее в нем же еще два случая), все остальные случаи заболевания - это не связанные между собой лица", - сообщили в пресс-службе. Всего за сутки в Кузбассе было зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее ТАСС сообщал, что массовое заражение пациентов было выявлено в двух филиалах частного пансионата для престарелых в Новокузнецке, где 1 июня коронавирус подтвердился у 26 пожилых людей в одном филиале, а 9 июня еще 25 случаев заражения пациентов и одного сотрудника выявлено в другом филиале. В четверг вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в пансионате для пожилых людей в Кемерове, где заражение подтвердилось у 13 человек, в том числе у 12 проживающих. После чего прокуратура Кузбасса организовала проверки на 11 территориях Кемеровской области, где есть частные пансионаты для престарелых и инвалидов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,5 млн человек, более 420 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 511 423 случая заражения, выздоровели 269 370 человек, умерли 6 715. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.