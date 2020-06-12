"Единая Россия" поддержит самовыдвиженца Кобзева на выборах губернатора Иркутской области

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" поддержит на предстоящих выборах губернатора Иркутской области кандидатуру врио главы региона Игоря Кобзева, который подал документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца. Об этом в пятницу ТАСС сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

11 июня временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подал документы в Избирательную комиссию региона для участия в выборах главы региона на основе самовыдвижения.

"Естественно, партия будет поддерживать кандидата, которого президент назначил временно исполняющим обязанности. Он будет избираться при поддержке партии", - сказал Турчак, подчеркнув, что оказание поддержки со стороны партии кандидату, который примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца, является нормальной практикой.

Как ранее сообщал ТАСС, Законодательное собрание Иркутской области на сессии 10 июня назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора в связи с тем, что в декабре 2019 года с поста главы региона ушел в отставку коммунист Сергей Левченко.

В мае заксобрание региона приняло законопроект, позволяющий участвовать в выборах губернатора Иркутской области самовыдвиженцам. Ранее выдвигать кандидатуры могли только политические партии и другие избирательные объединения.

Коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2015 года, 12 декабря 2019 года подал в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.