Вода на городском пляже Абакана не соответствует нормам гигиены

ТАСС, 12 июня. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Хакасии выявили, что вода на городском пляже Абакана, где планировалось открыть купальный сезон, не соответствует нормам по микробиологическим показателям. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее планировалось, что купальный сезон для жителей Хакасии начнется 13 июня. В начале месяца водолазы приступили к очистке дна на городском пляже Абакана. Однако позднее правительством республики было принято постановление, согласно которому деятельность объектов массового отдыха, к которым относятся в том числе и зоны рекреации, приостановлена с 13 до 30 июня.

"Установлено несоответствие проб воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в водоеме на городском пляже Абакана, а также по паразитологическим показателям в озере Горькое Алтайского района - обнаружены жизнеспособные яйца токсокары (черви-паразиты, вызывающие лихорадку)", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства провели анализ 60 проб воды по разным видам показателей. В ближайшее время они планируют обследовать состав еще 19 водоемов Хакасии.

Правительство Хакасии отменило режим всеобщей самоизоляции с 15 июня. С 18 июня в регионе возобновят работу кафе, тренажерные залы, фитнес-центры, бассейны и стадионы. Однако в республике сохраняется масочный режим при нахождении в общественных местах.