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Около 70 тыс. потребителей остались без газа в Омске

Это произошло из-за возгорания на газопроводе

ТАСС, 12 июня. Пожар на участке газопровода произошел на одной из улиц Омска во время грозы. Сейчас возгорание ликвидировано, начались восстановительные работы, без газа остались около 70 тыс. человек, сообщили в пресс-службе мэрии города журналистам.

"По информации регионального центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС, 12 июня по ул. Волгоградской - ул. Солнечной произошел пожар на блоке задвижек наземного газопровода. Пожар ликвидировали, начаты восстановительные работы. Обстоятельства и причины ЧП выясняются. Руководство ОАО "Омскгоргаз" находится на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе.

По информации САЦ Минэнерго, предварительная причина возгорания - удар молнии в задвижку газопровода. Без газа остались около 70 тыс. потребителей - это жители Кировского округа в западной части города, на левом берегу Иртыша. Газоснабжение поэтапно восстановят в течение нескольких дней. "Жителей города просят сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем ресурсоснабжающей организации и экстренных служб", - сообщили в мэрии Омска.

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