В Омске в течение суток восстановят газоснабжение, нарушенное из-за пожара

ОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Аварийные службы планируют в течение суток восстановить газоснабжение Кировского округа Омска, которое было прекращено в пятницу днем из-за пожара на газопроводе, сообщила пресс-служба правительства Омской области. Без газа остаются около 70 тыс. жителей города.

"Поскольку в ночное время проведение ремонтных работ на газопроводах высокого давления запрещено, аварийно-восстановительные работы начнутся 13 июня в 8:00 (5:00 мск). Газоснабжение поэтапно восстановят ориентировочно в течение суток", - сказали в пресс-службе.

Днем 12 июня на запорной арматуре газопровода в Кировском округе Омска во время грозы произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стал удар молнии. Трубопровод был перекрыт для предотвращения утечки газа, в результате без газоснабжения остались около 70 тыс. жителей города. Омская прокуратура организовала проверку безопасности оборудования, принадлежащего ОАО "Омскгоргаз".