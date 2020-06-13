Под Норильском собрали 21,9 тыс. куб. м водонефтяной смеси

НОРИЛЬСК, 13 июня. /ТАСС/. Спасатели собрали более 21,9 тыс. кубометров водонефтяной смеси на месте разлива нефтепродуктов под Норильском. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе.

"Собрано топливно-водяной смеси 4 119 кубометров (всего 21 919), в том числе с акватории реки Амбарная 3 756 кубометров (всего 18 184)", - сообщили в штабе.

В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено почти 9,5 тыс. тонн загрязненного грунта, всего - почти 55,7 тыс. тонн. Кроме того, до 55,7 тыс. квадратных метров увеличилась обработанная сорбентом территория.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 700 человек, задействовано почти 300 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждения на реке Амбарной и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели локализовали разлив.

Расследуется ряд уголовных дел, в том числе о халатности, возбужденное в отношении главы Норильска Рината Ахметчина. Четверо сотрудников ТЭЦ-3, среди которых ее директор Павел Смирнов, находятся под арестом.