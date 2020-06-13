ПДК нефтепродуктов в отдельных местах в Норильске была превышена в 52 тыс. раз

ТАСС, 13 июня. Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в некоторых местах возле берегов реки Амбарной, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, была превышена в 52 тыс. раз. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в оперативных службах.

"Из разных мест после аварии было взято 16 проб донных отложений, 35 проб грунта и 250 проб воды из реки Амбарной. По результатам анализа проб было зафиксировано превышение ПДК у правого берега в 52 тыс. раз, у левого - в 866 раз", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что концентрация нефтепродуктов в акватории Амбарной снижается. ПДК проб воды, где установлены боновые заграждения, превышена в 30 раз, за заграждениями - в 12 раз. Неделю назад ПДК нефтепродуктов в воде была превышена в 200 раз.

Ежедневно на реке Амбарной устанавливаются дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема. Всего на данный момент на Амбарной установлено 43 заградительные линии, две - на реке Пясина. Общая протяженность боновых заграждений составляет почти 4 км.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.