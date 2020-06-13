Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 21 июня

ТАСС, 13 июня. Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено больше 4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, продлили до 21 июня. Соответствующий документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев, сообщается на сайте регионального правительства в субботу.

Ранее режим самоизоляции в Иркутской области, введенный в конце марта из-за пандемии коронавируса, продлили до 14 июня.

"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно. Соответствующие изменения в указ подписал глава региона Игорь Кобзев", - сообщили в пресс-службе.

Региональные власти рекомендуют оставаться дома гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. При выходе из дома жители обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе.

По данным оперативного штаба на утро 13 июня, в регионе зарегистрировано 4 122 случая заражения коронавирусом, 39 пациентов из числа заболевших умерли, 1 087 человек - выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,6 млн человек, около 425 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 520 129 случаев заражения, выздоровел 274 641 человек, умерли 6 829. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.