Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле

ТАСС, 13 июня. Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили. Пострадавших нет, последствия непогоды устраняют спасатели, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю в субботу.

"Грозовой фронт сорвал крышу с торгового центра "Плаза", она повредила автомобили, пострадавших нет. Сейчас на месте работают спасатели. Еще на улице Димитрова упал тополь, повредил машины, к счастью, также без пострадавших. Сотрудники МЧС занимаются распиливанием дерева", - сказал собеседник агентства, не уточнив число пострадавших автомобилей.

По данным мэрии Барнаула, металлические листы с крыши торгового центра упали также на находящиеся рядом трамвайные пути, что привело к временному ограничению движения на этом участке дороги. "В настоящее время с проезжей части убраны листы кровли, движение транспорта полностью восстановлено", - сообщается на сайте муниципалитета.

По данным синоптиков, штормовое предупреждение в Алтайском крае действует с 10 по 15 июня, порывы ветра местами достигают 19 м/с, температура воздуха - плюс 31 градуса.