В Омске отремонтировали поврежденный пожаром газопровод

ТАСС, 13 июня. Ремонтные работы на газопроводе, поврежденного в результате возникшего от удара молнии пожара, завершили в Омске. Ведутся пуско-наладочные работы, сообщила в субботу пресс-служба АО "Омскгоргаз".

"Работы ведутся с опережением графика. Завершена опресовка газопровода. Ведется продувка трассы газопровода и наполнение ее природным газом. По завершении указанных работ начнутся работы по повторному пуску природного газа юридическим лицам с непрерывным циклом работ", - говорится в сообщении.

Как подтвердили ТАСС в Ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Минэнерго, аварийно-восстановительные работы на объекте завершены. "Начат пуск газа потребителям", - сказал собеседник агентства.

Днем 12 июня на запорной арматуре газопровода в Кировском округе Омска во время грозы произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стал удар молнии. Трубопровод был перекрыт для предотвращения утечки газа, в результате без газоснабжения остались около 70 тыс. семей. Омская прокуратура организовала проверку безопасности оборудования, принадлежащего ОАО "Омскгоргаз".